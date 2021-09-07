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Министра экономики и энергетики ФРГ госпитализировали с заседания бундестага

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер почувствовал себя плохо на заседании комитета бундестага, которое проходило в отеле Ritz-Carlton в Берлине 6 сентября. Состояние 63-летнего чиновника потребовало госпитализации, пишет издание Bild со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, еще до заседания Альтмайер жаловался на плохое самочувствие и испытывал затруднения в речи. Около 21.00 местного времени (22.00 мск) карета скорой помощи доставила его в клинику «Шарите».

О состоянии министра, а также о причине госпитализации пока не сообщается.

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