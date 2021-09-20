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Глава МВД представит к наградам сотрудников ДПС, обезвредивших пермского стрелка

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев решил представить к государственным наградам сотрудников ДПС, которые отличились при задержании студента, устроившего стрельбу в пермском университете. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным министерства, к месту шутинга первым прибыл экипаж полка ДПС.

«Старший лейтенант полиции Владимир Макаров принял меры к организации эвакуации граждан, а младший лейтенант полиции Константин Калинин проследовал в здание вуза. Там он увидел молодого человека с ружьем в руках, который двигался ему навстречу. Полицейский потребовал бросить оружие, однако злоумышленник выстрелил в его сторону. Сотрудник Госавтоинспекции обезвредил преступника, применив табельное оружие», — сказала Ирина Волк.

После того, как нападавший оказался на земле, правоохранитель подбежал к нему и зафиксировал движения. Помимо этого, убрал патроны и нож в сторону.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу. Люди спасались, прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

Сам стрелок получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Сейчас он находится в реанимации. По данным СМИ, к вечеру его могут перевести в обычную палату.

18-летний студент Тимур Бекмансуров, устроивший шутинг в Пермском университете, прооперирован, сообщает Baza.

По данным издания, молодой человек находится на ИВЛ. «Он постепенно отходит от наркоза: слышит, что происходит вокруг и реагирует на слова врачей», – уточняют журналисты. По информации Baza, стрелок получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Пока он находится в реанимации, уже к вечеру Бекмансурова могут перевести в обычную палату.

В больнице дежурят полицейские на тот случай, если стрелку заходят «нанести внеплановый визит». Ранее сообщалось, что охранник, пытавшийся остановить Бекмансурова, находится в больнице в тяжелом состоянии.

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