«Прекрасно понимаю, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь. Особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих жизнь людях. Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», — сказал глава государства.

В первые минуты онлайн-встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости .

Перед тем, как выслушать главу ЦИК Памфилову, Путин заговорил о трагедии в Перми. "Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь", - сказал президент, принеся свои соболезнования pic.twitter.com/TdBfXFgAG4

Путин отметил, что правоохранители сделают все, чтобы расследовать преступление и выяснить причины случившегося. Кроме того, он добавил, что власти примут все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших.



«Фонтанка» писала, что в Пермь к месту трагедии вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России с медицинскими работниками на борту. На месте происшествия работают психологи от министерства.



Власти заявили, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей, раненые — по 500 тысяч, а получившие травмы — по 100 тысяч.



20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

