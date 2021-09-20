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Путин назвал стрельбу в Перми огромной бедой для всей страны

В первые минуты онлайн-встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости.

«Прекрасно понимаю, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь. Особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих жизнь людях. Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», — сказал глава государства.

Путин отметил, что правоохранители сделают все, чтобы расследовать преступление и выяснить причины случившегося. Кроме того, он добавил, что власти примут все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших.

«Фонтанка» писала, что в Пермь к месту трагедии вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России с медицинскими работниками на борту. На месте происшествия работают психологи от министерства.

Власти заявили, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей, раненые — по 500 тысяч, а получившие травмы — по 100 тысяч.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

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Комментарии (2)

Skazochny
беда России это ОПГ озеро
alexpv
Да у вас там зациклило что ли?
Русское слово "стрельба", популярное и ходовое, какого черта его каким-то shooting подменять, что за бред, дорогая и любимая Фонтанка.
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