В Выборгском районе Петербурга кандидаты обнаружили пропажу 400 пустых бюллетеней из резерва. Заявления в полицию понимания избиркома не нашли.



Как рассказали «Фонтанке» в «Справедливой России», накануне ночью, когда кандидаты прибыли в территориальную избирательную комиссию №36, выяснили, что не все пачки бюллетеней, которые должны оставаться в резерве, находятся в сохранности.



«Обычно в типографии заказывают больше бюллетеней, чем нужно, на всякий случай, если что-то произойдёт, они должны храниться в территориальной избирательной комиссии. Когда мы приехали, пачки были вскрыты. Ручным подсчетом мы выяснили, что пропало 400 бюллетеней», — рассказали «Фонтанке» в штабе кандидата Олега Мазаева.

