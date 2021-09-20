В Выборгском районе Петербурга кандидаты обнаружили пропажу 400 пустых бюллетеней из резерва. Заявления в полицию понимания избиркома не нашли.
Как рассказали «Фонтанке» в «Справедливой России», накануне ночью, когда кандидаты прибыли в территориальную избирательную комиссию №36, выяснили, что не все пачки бюллетеней, которые должны оставаться в резерве, находятся в сохранности.
«Обычно в типографии заказывают больше бюллетеней, чем нужно, на всякий случай, если что-то произойдёт, они должны храниться в территориальной избирательной комиссии. Когда мы приехали, пачки были вскрыты. Ручным подсчетом мы выяснили, что пропало 400 бюллетеней», — рассказали «Фонтанке» в штабе кандидата Олега Мазаева.
Аналогичное сообщение редакция получила от партии «Родина», от неё в округе избирается политтехнолог Максим Шугалей.
«Сейчас идёт заседание территориальной избирательной комиссии, туда не допустили независимых членов и кандидатов. На заседании признают итоги выборов, но пропажу 400 бюллетеней зафиксируют как-то иначе», — считают эсеры. Представители партии добавили, что подали заявление в полицию, но реакции пока не дождались.
При попытке попасть на заседание избиркома независимые члены комиссии столкнулись с сопротивлением: помочь коллегам решил глава теризбиркома №22 Олег Ткаченко, он толкнул члена избиркома, не пустив его внутрь.
предоставлено кандидатами