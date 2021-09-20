«Это не временная кампания». В петербургских вузах усилят меры безопасности после шутинга в Перми

В петербургских вузах вводят повышенные меры безопасности после случившегося в Пермском государственном университете, где студент устроил стрельбу утром 20 сентября.



Об этом «Фонтанке» сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. По его словам, рекомендации усилить контроль «по горячим» следам даны проректорам по безопасности вузов и начальникам управления служб комплексной безопасности, ужесточать системы доступа «уже начали».



Демидов подчеркнул, что усиленный контроль за безопасностью — это не временное решение, которое действует в определённый период после ЧП. Изменения каждый раз вводят на постоянной основе.

