«Это не временная кампания». В петербургских вузах усилят меры безопасности после шутинга в Перми

В петербургских вузах вводят повышенные меры безопасности после случившегося в Пермском государственном университете, где студент устроил стрельбу утром 20 сентября.
Об этом «Фонтанке» сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. По его словам, рекомендации усилить контроль «по горячим» следам даны проректорам по безопасности вузов и начальникам управления служб комплексной безопасности, ужесточать системы доступа «уже начали».
Демидов подчеркнул, что усиленный контроль за безопасностью — это не временное решение, которое действует в определённый период после ЧП. Изменения каждый раз вводят на постоянной основе.
«Конечно, те случаи, которые произошли в Казани, а до этого в Крыму, самым серьёзным образом настраивают соответствующие службы на противодействие подобным происшествиям, — говорит он. — Например, после предыдущих трагедий резко усилено так называемое перекрестное видеонаблюдение, которое позволяет увидеть нештатную ситуацию ещё до подхода к учебному корпусу. Есть система реагирования на тревожные сигналы. Длительное время идут постоянные проверки, тренировки. Норматив приезда групп задержания, пожарных — практически 2–3 минуты. Повторю, это не временная кампания, а постоянные меры».