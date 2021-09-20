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«Это не временная кампания». В петербургских вузах усилят меры безопасности после шутинга в Перми

В учебных корпусах и общежитиях вузов Петербурга усиливают контроль за безопасностью

В петербургских вузах вводят повышенные меры безопасности после случившегося в Пермском государственном университете, где студент устроил стрельбу утром 20 сентября.

Об этом «Фонтанке» сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. По его словам, рекомендации усилить контроль «по горячим» следам даны проректорам по безопасности вузов и начальникам управления служб комплексной безопасности, ужесточать системы доступа «уже начали».

Демидов подчеркнул, что усиленный контроль за безопасностью — это не временное решение, которое действует в определённый период после ЧП. Изменения каждый раз вводят на постоянной основе.

«Конечно, те случаи, которые произошли в Казани, а до этого в Крыму, самым серьёзным образом настраивают соответствующие службы на противодействие подобным происшествиям, — говорит он. — Например, после предыдущих трагедий резко усилено так называемое перекрестное видеонаблюдение, которое позволяет увидеть нештатную ситуацию ещё до подхода к учебному корпусу. Есть система реагирования на тревожные сигналы. Длительное время идут постоянные проверки, тренировки. Норматив приезда групп задержания, пожарных — практически 2–3 минуты. Повторю, это не временная кампания, а постоянные меры».

В Пермском госуниверситете утром в понедельник, 20 сентября, началась стрельба. Погибло не менее шести человек, три десятка ранены. Нападавший — предположительно студент-первокурсник, подстрелен правоохранителями, и теперь его спасают в реанимации.

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Комментарии (6)

Cveta
Фонтанка вернитесь к русскому языку, а то выглядит как насмешка, не все знают слова.
266121295
Почему не назвать - убийство среди белого дня 6!!!! Человек. Каково родителям студентов после такого “шутинга», полный абзац....У охранников, что не было монитора, показывающего вход в университет?
Ганс-Дитрих Геншер
шутинг в коворкинге и факапинг со сторипоинтом
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