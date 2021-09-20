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Константин Райкин расскажет о своей юности и прочтет самые любимые стихи

23 сентября на сцене Мюзик-холла пройдет показ моноспектакля Константина Райкина «Самое любимое». Постановка эта была создана достаточно давно, но в Петербург ее привозят впервые.

Фото: предоставлено организаторами
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Моноспектакль-концерт состоит из двух частей, тесно сплетающихся друг с другом. Сперва Константин Райкин будет вспоминать о детстве и юности, поступлении в Щукинское училище, расскажет о времени, проведенном в физико-математической школе, и сомнениях в выборе актерской профессии. Каждый мини-рассказ превратится в отдельный актерский этюд, во время которого можно будет и посмеяться, и всплакнуть. Во второй — и главной — части художественный руководитель театра «Сатирикон» прочтет стихи Лопе де Веги, Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Давида Самойлова.

Сценография постановки выстроена таким образом, чтобы ничто не отвлекало зрителей ни от поэтических текстов, ни от чтеца. Начало в 19:00.

12+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено организаторами

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