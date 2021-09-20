Карпин о вызове Дзюбы: Он выглядит получше

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал свое решение включить нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в расширенный состав на матчи со Словакией и Словенией.
«Старт сезона у него был не очень, но в последнем матче против «Ахмата» он выглядел получше. Это расширенный список. Дальше посмотрим, как будет себя показывать», — подчеркнул Карпин 20 сентября в эфире «Матч ТВ».
Дзюба отдал два голевых паса в игре с «Ахматом» (3:1). В семи матчах РПЛ этого сезона 33-летний игрок пока не забивал.
Напомним, что всего в сборную были вызваны семеро футболистов «Зенита». В октябре России предстоит сыграть со сборными Словакии (8 октября — дома) и Словении (11 октября — на выезде).