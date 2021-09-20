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Карпин вызвал в сборную Дзюбу и еще шесть футболистов «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России, который будет готовиться к матчам квалификации чемпионата мира — 2022 в октябре. В список вошли семь футболистов «Зенита», включая Артема Дзюбу, у которого конфликт с Карпиным.

Полностью состав:

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артем Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).

В октябре России предстоит сыграть со сборными Словакии (8 октября — дома) и Словении (11 октября — на выезде).

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