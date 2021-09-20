Матч «Рубин» — «Зенит» начнется с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

Российская Премьер-лига приняла решение начать все матчи понедельника, 20 сентября, с минуты молчания в память о трагедии в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.



«В понедельник в Перми произошла трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди. Российская Премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении лиги.



20 сентября запланировано проведение трех матчей: «Урал» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».