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Матч «Рубин» — «Зенит» начнется с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

Российская Премьер-лига приняла решение начать все матчи понедельника, 20 сентября, с минуты молчания в память о трагедии в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

«В понедельник в Перми произошла трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди. Российская Премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении лиги.

20 сентября запланировано проведение трех матчей: «Урал» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Студент пермского вуза открыл стрельбу в здании ПГНИУ. Обстоятельства случившегося расследуют по делу об убийстве двух и более лиц. По последним данным Минздрава, погибли шесть человек, 24 пострадали. Личность преступника установлена — это 18-летний студент, стрелявший из охотничьего гладкоствольного ружья. Оружием он владел на законных основаниях. При задержании он оказал сопротивление. Он жив, получил ранения.

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