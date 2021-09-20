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В Кремле назвали выборы «конкурентными, открытыми и честными»

Кремль позитивно оценивает прошедшие в России выборы. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Для президента, безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Песков обратил внимание на то, что КПРФ улучшила свои результаты, а также на то, что некоторые новые партии «выступили весьма и весьма позитивно».

«Но мы видим, что главное предпочтение избирателей — это «Единая Россия», правящая партия. В этом плане это лишний раз показывает конкурентность состоявшихся выборов», — подытожил Песков.

По итогам обработки 95 % бюллетеней ЕР набирает 49,63 % голосов по партсписку в Госдуму.

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Комментарии (16)

Litl_m
Всё, что нужно знать о честности Кремля!
265056402
это они свободу слова насилуют))
говори чего придёт на ум.
Cashmare
слово-то какое правильное: элект-оральный. ворьё сосёт из бюджета, страна просто сосёт
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