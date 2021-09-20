В Кремле назвали выборы «конкурентными, открытыми и честными»

Кремль позитивно оценивает прошедшие в России выборы. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Для президента, безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).



Песков обратил внимание на то, что КПРФ улучшила свои результаты, а также на то, что некоторые новые партии «выступили весьма и весьма позитивно».

