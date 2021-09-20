«Единая Россия» не смогла взять больше 50% голосов по итогам обработки 95% бюллетеней

..... общался с девчонками студентками, члены ТИК с правом совещательного с Петроградки ... У них волосы дыбом стояли от увиденного трэша. Наснимали видео, хотят в инет выложить, я им предложил Фонтанку ... не знаю, решатся ли. Развели их там "старички" и прочие "спортивные ребята" как детский сад на доверии, разложив всё на составленных столах при подсчёте, уговорив не зацикливаться на демонстрации каждого бюллетеня всем ибо они уже на ногах не стояли третий день. И полетели бюллетени от КПРФ и Яблока в нужную стопку (с их слов), но так как они были от других партий, то они просто махнули рукой, уже не было ни на что сил. Такое ощущение, что местные боссы КПРФ просто слили выборы в городе.