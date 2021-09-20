«Единая Россия» не смогла взять больше 50% голосов по итогам обработки 95% бюллетеней

Центризбирком 20 сентября объявил очередные промежуточные итоги выборов в Госдуму по партспискам по итогам обработки
«Единая Россия» пока не может преодолеть планку в
КПРФ —
ЛДПР —
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» —
«Новые люди» —
Таким образом, в Госдуму по партспискам проходят пять партий, как и сообщалось ранее. Остальные не набирают даже
ЕР, скорее всего, получит в нижней палате парламента конституционное большинство за счет одномандатников (по предварительным подсчетам, их будет от партии власти 195). Несколько представителей непарламентских партий также могут пройти в Госдуму по одномандатным округам.