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«Единая Россия» не смогла взять больше 50% голосов по итогам обработки 95% бюллетеней

Центризбирком 20 сентября объявил очередные промежуточные итоги выборов в Госдуму по партспискам по итогам обработки 95,05 % бюллетеней.

«Единая Россия» пока не может преодолеть планку в 50 % голосов и набирает 49,63 %. Остальные партии распределяются следующим образом:

КПРФ — 19,20 %,

ЛДПР — 7,48 %,

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,43 %,

«Новые люди» — 5,4 %.

Таким образом, в Госдуму по партспискам проходят пять партий, как и сообщалось ранее. Остальные не набирают даже 3 %, необходимых для сохранения госфинансирования.

ЕР, скорее всего, получит в нижней палате парламента конституционное большинство за счет одномандатников (по предварительным подсчетам, их будет от партии власти 195). Несколько представителей непарламентских партий также могут пройти в Госдуму по одномандатным округам.

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Комментарии (3)

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..... общался с девчонками студентками, члены ТИК с правом совещательного с Петроградки ... У них волосы дыбом стояли от увиденного трэша. Наснимали видео, хотят в инет выложить, я им предложил Фонтанку ... не знаю, решатся ли. Развели их там "старички" и прочие "спортивные ребята" как детский сад на доверии, разложив всё на составленных столах при подсчёте, уговорив не зацикливаться на демонстрации каждого бюллетеня всем ибо они уже на ногах не стояли третий день. И полетели бюллетени от КПРФ и Яблока в нужную стопку (с их слов), но так как они были от других партий, то они просто махнули рукой, уже не было ни на что сил. Такое ощущение, что местные боссы КПРФ просто слили выборы в городе.
alexpv
Да, шикарный расклад для ЕР, де-факто она остается правящей партией со всеми вытекающими, а де-юре поимела возможность ни за что не отвечать, так как всегда можно сослаться, что нас же меньше 50%, ни за что отвечать не можем. Круть)
Dimitry Antonov
Было бы желание, то смогла бы. Сама не захотела. Теперь будет продолжать свою деятельность, прячась за других, по сути своей, таких же.
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