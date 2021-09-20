Голоса по партийным спискам пока распределяются следующим образом:
«Единая Россия» —
КПРФ —
ЛДПР —
СР —
«Новые люди» —
При этом остальные партии, в том числе «Яблоко», не набирают не только
Центризбирком: По итогам обработки 90% бюллетеней в Госдуму по спискам проходят пять партий
Центризбирком 20 сентября объявил предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму по итогам обработки
Голоса по партийным спискам пока распределяются следующим образом:
«Единая Россия» —
КПРФ —
ЛДПР —
СР —
«Новые люди» —
При этом остальные партии, в том числе «Яблоко», не набирают не только
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