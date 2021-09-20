FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

Центризбирком: По итогам обработки 90% бюллетеней в Госдуму по спискам проходят пять партий

Центризбирком 20 сентября объявил предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму по итогам обработки 90 % бюллетеней.

Голоса по партийным спискам пока распределяются следующим образом:

«Единая Россия» — 49,51 %;

КПРФ — 19,47 %;

ЛДПР — 7,51 %;

СР — 7,37 %;

«Новые люди» — 5,39 %.

При этом остальные партии, в том числе «Яблоко», не набирают не только 5 %, которые необходимы, чтобы пройти в парламент, но даже 3 %, которые дают право на получение госфинансирования. Отметим, в Госдуму могут пройти одномандатники и от других партий. «Фонтанка» в режиме прямой трансляции наблюдала за происходившим во время выборов в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

nuga
Навальный радуется
kоt-obormot
Чутка койки подвигали для вида.
spb7771250
Яблоко знатно слили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний