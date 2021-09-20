FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

В Кремле заявили, что Лавров и Шойгу сами сообщат о том, пойдут ли в Госдуму

Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сами сообщат о том, как поступят со своими депутатскими мандатами. Об этом 20 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это будет их личное решение... Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Ранее заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Неверов говорил, что решения по распределению мандатов пока не приняты, идут консультации.

Напомним, по итогам обработки 95 % бюллетеней ЕР набирает 49,63 % голосов по партсписку в Госдуму.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Local
С любовницами должны посоветоваться.
jump
Выборы прошли , теперь можно!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний