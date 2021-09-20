В Кремле заявили, что Лавров и Шойгу сами сообщат о том, пойдут ли в Госдуму

Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сами сообщат о том, как поступят со своими депутатскими мандатами. Об этом 20 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Это будет их личное решение... Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).



Ранее заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Неверов говорил, что решения по распределению мандатов пока не приняты, идут консультации.

