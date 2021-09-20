Южная Осетия подписала соглашение о двойном гражданстве с РФ

Глава Министерства иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и посол России в республике Марат Кулахметов подписали соглашение о двойном гражданстве между странами. Об этом 20 сентября сообщил «Sputnik Южная Осетия».



Благодаря документу граждане одного из государств обретут право на владение гражданством другой стороны без необходимости отказываться от уже имеющегося.



Лица, имеющие двойное гражданство, также могут проходить военную службу по месту постоянного проживания на момент призыва. При этом в случае, если военная служба была пройдена в одной из стран, они освобождаются от еще одного призыва в другой.

