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Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Соответствующий документ 4 августа опубликован на официальном портале правовых актов.

Теперь соглашение должен подписать МИД РФ. Как гласит первая статья документа, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».

Среди прочего, документ предполагает, что те, у кого было южноосетинское гражданство на 26 августа 2008 года (день, когда Россия признала независимость республики), могут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
А этот, как его, референдум. В таких вопросах хотя бы видимость всенародного одобрямса должна быть.
Cвифт
.... писалось же, что там все поголовно с паспортами РФ.
***_555
Очередные избиратели ЕР.
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