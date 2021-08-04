Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Соответствующий документ 4 августа опубликован на официальном портале правовых актов.



Теперь соглашение должен подписать МИД РФ. Как гласит первая статья документа, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».



Среди прочего, документ предполагает, что те, у кого было южноосетинское гражданство на 26 августа 2008 года (день, когда Россия признала независимость республики), могут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

