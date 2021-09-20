Искусственный интеллект поможет Роскомнадзору выявлять порно и экстремизм

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр объявил тендер на разработку системы «Окулус» для поиска порно и экстремизма на видео и фотографиях на основе искусственного интеллекта. Об этом 20 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.



Новинка должна распознавать также текст. При этом в центре считают, что фотографии и видео в Интернете превалируют над текстовой информацией, поэтому поиск запрещенной информации надо направить на них.



Запустить «Окулус» хотят уже в 2022 году. Цена контракта составляет 15 миллионов рублей.

