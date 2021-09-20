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Искусственный интеллект поможет Роскомнадзору выявлять порно и экстремизм

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр объявил тендер на разработку системы «Окулус» для поиска порно и экстремизма на видео и фотографиях на основе искусственного интеллекта. Об этом 20 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.

Новинка должна распознавать также текст. При этом в центре считают, что фотографии и видео в Интернете превалируют над текстовой информацией, поэтому поиск запрещенной информации надо направить на них.

Запустить «Окулус» хотят уже в 2022 году. Цена контракта составляет 15 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что Центризбирком России и «Ростелеком» будут тестировать видеонаблюдение на выборах на основе искусственного интеллекта.

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
Круто же!
Вот он - искусственный разум на службе Человеку!
Теперь порно для Роскомнадзора будет выбираться беспристрастной машиной!))
266231772
и навальнизм)
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