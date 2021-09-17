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ЦИК и «Ростелеком» хотят доверить наблюдение за выборами искусственному интеллекту

Центризбирком России и «Ростелеком» будут тестировать видеонаблюдение на выборах на основе искусственного интеллекта.

«Мы обсудили с ЦИК и договорились, что мы начнем научно-исследовательскую работу по внедрению в системы видеоконтроля и видеонаблюдения программ на основе искусственного интеллекта», — цитирует 17 сентября заявление президента «Ростелекома» Михаила Осеевсого «Интерфакс».

По его словам, нововведение не ставит своей целью заменить работу наблюдателей. Однако российский провайдер цифровых услуг и сервисов уверен, что новые технологии позволят облегчить выявление нарушений.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заверил, что РФ ждет «цифровая трансформация». При этом он уверен, что искусственный интеллект не сможет руководить страной из-за отсутствия чувства сострадания и совести.

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Комментарии (4)

karbofos
Искусственным интеллектом будет товарищ полковник из ФСБ?
262370901
В. путин в декабре прошлого года заверил, что РФ ждет «цифровая трансформация», в связи с этим было принято решение о снижении скорости доступа к сети Internet 64 kbit/s
dimas062
Так камеры ж включать дорого... вы уж определитесь там...
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