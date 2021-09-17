ЦИК и «Ростелеком» хотят доверить наблюдение за выборами искусственному интеллекту

Центризбирком России и «Ростелеком» будут тестировать видеонаблюдение на выборах на основе искусственного интеллекта.



«Мы обсудили с ЦИК и договорились, что мы начнем научно-исследовательскую работу по внедрению в системы видеоконтроля и видеонаблюдения программ на основе искусственного интеллекта», — цитирует 17 сентября заявление президента «Ростелекома» Михаила Осеевсого «Интерфакс».



По его словам, нововведение не ставит своей целью заменить работу наблюдателей. Однако российский провайдер цифровых услуг и сервисов уверен, что новые технологии позволят облегчить выявление нарушений.

