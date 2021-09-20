Вчера поздно вечером на углу перекрёстка Маршала Блюхера и Энергетиков «КИА» со знаком «Начинающий водитель» сбила опору светофора. Удар был такой силы, что сработали подушки безопасности. Никто не пострадал, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, двое мужчин из машины сначала убежали с места ДТП, а затем вернулись.



«Прямо передо мной врубился, — рассказывает Андрей. — Вызвал службы и дождался сначала водителя, а потом и всех заинтересованных сотрудников. <...> Когда выбегали, запомнил одного в красном, а пришёл в чёрном и в маске. На вопрос, куда бежали, сказал: «На шоке были». Руслан тоже стал свидетелем возвращения: «Водитель — итальянец, видимо, прикинул, когда адреналин сошел, что если свалит, выйдет заметно дороже. Видимо, аккаунт не левый».

