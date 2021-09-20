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В Петербурге один каршеринг запрыгнул на столб, а второй заехал под автобус

Ночь с воскресенья на понедельник, 20 сентября, началась и закончилась авариями с участием каршеринговых автомобилей.

Вчера поздно вечером на углу перекрёстка Маршала Блюхера и Энергетиков «КИА» со знаком «Начинающий водитель» сбила опору светофора. Удар был такой силы, что сработали подушки безопасности. Никто не пострадал, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, двое мужчин из машины сначала убежали с места ДТП, а затем вернулись.

«Прямо передо мной врубился, — рассказывает Андрей. — Вызвал службы и дождался сначала водителя, а потом и всех заинтересованных сотрудников. <...> Когда выбегали, запомнил одного в красном, а пришёл в чёрном и в маске. На вопрос, куда бежали, сказал: «На шоке были». Руслан тоже стал свидетелем возвращения: «Водитель — итальянец, видимо, прикинул, когда адреналин сошел, что если свалит, выйдет заметно дороже. Видимо, аккаунт не левый».

Утро понедельника другой каршеринговый автомобиль встретил в автобусе на проспекте Науки, 29. По словам подписчиков «ДТП и ЧП», автобус был припаркован — стоял на этом месте несколько лет, и легковушка на скорости влетела в него.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Среди автомобилистов распространено мнение, что пользователи арендных сервисов часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано 1 178 ДТП с участием каршеринговых машин, правда всего 556 из них по вине водителей — пользователей сервиса.

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