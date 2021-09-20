МВД: Нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не допущено

В период подготовки и проведения единого дня голосования во всех субъектах РФ общественный порядок охраняли около 210 тысяч сотрудников МВД. Привлекались также бойцы Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.



Как сообщает 20 сентября «МВД Медиа», была организована круглосуточная охрана помещений для голосования и избирательной документации, а также безопасность граждан.



«Принятыми мерами нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования, не допущено. Полицейским, находившимся в единый день голосования на службе, также была предоставлена возможность для реализации своих избирательных прав», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

