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МВД: Нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не допущено

В период подготовки и проведения единого дня голосования во всех субъектах РФ общественный порядок охраняли около 210 тысяч сотрудников МВД. Привлекались также бойцы Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Как сообщает 20 сентября «МВД Медиа», была организована круглосуточная охрана помещений для голосования и избирательной документации, а также безопасность граждан.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования, не допущено. Полицейским, находившимся в единый день голосования на службе, также была предоставлена возможность для реализации своих избирательных прав», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Напомним, к 6:20 после обработки 60,16 % протоколов УИК на выборах в Государственную думу РФ продолжает уверенно лидировать «Единая Россия».

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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