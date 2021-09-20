Их не догонят. В ЦИК подсчитали 60% бюллетеней

По состоянию на 06:25 понедельника, 20 сентября, у ЕР — 47,19% голосов избирателей. На втором месте идет КПРФ, у которой 20,88% голосов.



Далее в первой пятерке партий с большим отрывом расположились ЛДПР (7,89%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,54%) и «Новые люди» (5,77%).

