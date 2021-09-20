FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Их не догонят. В ЦИК подсчитали 60% бюллетеней

После обработки 60% бюллетеней «Единая Россия» набирает 47,19% голосов

После обработки 60,16% протоколов УИК на выборах в Государственную думу РФ продолжает уверенно лидировать «Единая Россия». Об этом свидетельствуют обновленные данные информационного центра ЦИК.

По состоянию на 06:25 понедельника, 20 сентября, у ЕР — 47,19% голосов избирателей. На втором месте идет КПРФ, у которой 20,88% голосов.

Далее в первой пятерке партий с большим отрывом расположились ЛДПР (7,89%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,54%) и «Новые люди» (5,77%).

Фото: Центризбирком
ПоделитьсяПоделиться

По одномандатным округам лидерство ЕР еще более впечатляющее — 86,23%.

Фото: Центризбирком

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Теркин
Мы все понимаем. Теперь надо сделать так, чтобы и они все поняли. Власть более не существует. Она сама себя зачистила и обнулила полностью сфальсифицировав "итог" выборов в пользу карманной партии обнуленыша бункерного.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний