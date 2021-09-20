По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха с ночных 3–5 градусов (а в пригородах местами до 0) днём повысится до 8–10.



«Яндекс» обещает днём плюс 8, что на 7 градусов ниже климатической нормы и будет ощущаться как плюс 2 при пониженной влажности воздуха — до 59%. Ветер умеренный — 5,8 м/с, с порывами до 12,9 м/c. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от 4 до 15 градусов в течение суток. Самое холодное 20 сентября выдалось в 1993 году, когда днём было минус 1, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 21.

