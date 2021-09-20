FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Ещё холоднее. В Петербурге плюс 8 будет ощущаться как плюс 2

В Петербурге ожидается 8–10 градусов, что значительно ниже нормы

Погода в Северной столице становится всё более «северной». Нынешнее 20 сентября на несколько градусов холоднее среднестатистического, отдельный вклад вносит ветер. Из примет осени не должно быть разве что дождя.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха с ночных 3–5 градусов (а в пригородах местами до 0) днём повысится до 8–10.

«Яндекс» обещает днём плюс 8, что на 7 градусов ниже климатической нормы и будет ощущаться как плюс 2 при пониженной влажности воздуха — до 59%. Ветер умеренный — 5,8 м/с, с порывами до 12,9 м/c. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от 4 до 15 градусов в течение суток. Самое холодное 20 сентября выдалось в 1993 году, когда днём было минус 1, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 21.

21 сентября будет примерно так же, как сегодня. А в среду, возможно, на пару градусов теплее.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, 24 сентября ожидается потепление в центре европейской части России.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний