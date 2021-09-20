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В Гидрометцентре рассказали, когда в России хоть чуть-чуть потеплеет

Потепление ожидается в центре европейской части РФ 24 сентября

Долгожданное потепление, хотя бы до 13 градусов в дневные часы придет в центр европейской части России к концу новой недели. При этом погода будет оставаться пасмурной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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«В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11–13 градусов, конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — цитирует Вильфанда 20 сентября ТАСС.

В то же время, по словам представителя Гидрометцентра, погода в центре европейской части России в этот период будет оставаться облачной с небольшими дождями. «В общем, погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим», — заметил Вильфанд.

Ранее «Фонтанка» писала о том, когда, по мнению синоптиков, в России выпадет первый снег.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

bluxer
да уймитесь уже. летом им газоны были желтые, теперь им холодно. жлобьё.
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