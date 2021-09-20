КПРФ обходит «ЕР» на выборах в Госдуму по Хабаровскому краю

После обработки 99% итоговых протоколов на выборах в Госдуму РФ в Хабаровском крае с 26,51% лидирует КПРФ. Об этом со ссылкой на председателя регионального ЦИК Дениса Кузьменко 20 сентября сообщает «Интерфакс».



По словам Кузьменко, «Единая Россия» набрала 24,50% голосов, ЛДПР — 16,19%.



Кроме этого, 5-процентный порог в Хабаровском крае преодолели «Новые люди» — 7,72%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,45%», «Партия пенсионеров» — 5,74%.



Ранее «Фонтанка» писала, что на губернаторских выборах в Хабаровском крае лидирует Михаил Дегтярев.

