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КПРФ обходит «ЕР» на выборах в Госдуму по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае за КПРФ проголосовали 26,51% избирателей

После обработки 99% итоговых протоколов на выборах в Госдуму РФ в Хабаровском крае с 26,51% лидирует КПРФ. Об этом со ссылкой на председателя регионального ЦИК Дениса Кузьменко 20 сентября сообщает «Интерфакс».

По словам Кузьменко, «Единая Россия» набрала 24,50% голосов, ЛДПР — 16,19%.

Кроме этого, 5-процентный порог в Хабаровском крае преодолели «Новые люди» — 7,72%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,45%», «Партия пенсионеров» — 5,74%.

Ранее «Фонтанка» писала, что на губернаторских выборах в Хабаровском крае лидирует Михаил Дегтярев.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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