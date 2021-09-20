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Дегтярев все-таки покоряет Хабаровск. «Наследник» Фургала набирает на губернаторских выборах 57%

Михаил Дегтярев набирает 57% на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 90% протоколов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует с 57,20% голосов на выборах главы региона после обработки 90,14% протоколов. Об этом со ссылкой на данные информационного центра ЦИК 20 сентября сообщает ТАСС.

На втором месте на губернаторских выборах в Хабаровском крае расположился кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Марина Ким — у нее 24,94% голосов. Следом идут представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов (10,08%) и кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов (3,48%).

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев занимает должность врио губернатора Хабаровского края с 20 июля. 9 июля губернатор региона Сергей Фургал, избравшийся от ЛДПР, был задержан и затем арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств в середине 2000-х годов.

Фургал вину не признает. В Хабаровске с июля проходят акции в поддержку бывшего губернатора. Дегтярев отказывался общаться с протестующими, объясняя, что предпочитает корректные форматы общения.

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Комментарии (7)

Mazzzz
Войска стянуты уже ?
266115380
Очередной пример тем, кто говорит что этот режим можно победить придя на выборы...
W Bons
скромненько набрал на личном уважении и доверии
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