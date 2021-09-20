Дегтярев все-таки покоряет Хабаровск. «Наследник» Фургала набирает на губернаторских выборах 57%

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует с 57,20% голосов на выборах главы региона после обработки 90,14% протоколов. Об этом со ссылкой на данные информационного центра ЦИК 20 сентября сообщает ТАСС.



На втором месте на губернаторских выборах в Хабаровском крае расположился кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Марина Ким — у нее 24,94% голосов. Следом идут представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов (10,08%) и кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов (3,48%).

