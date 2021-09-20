Чечня голосует хором. «ЕР» лидирует в республике с 96% голосов избирателей, у Кадырова — более 98%

В Чеченской республике «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму РФ с 96,62% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 6,8% протоколов в ночь на 20 сентября.



Остальные партии пока не достигли в Чечне и одного процента — КПРФ 0,69%, «Зеленые» — 0,17%, ЛДПР — 0,06%, «Новые люди» — 0,31%, «Справедливая Россия — За правду» — 0,67%, «Яблоко» — 0,09%, «Партия роста» — 0,22%, «Российская партия свободы и справедливости» — 0,27%, «Коммунисты России» — 0,1%, «Гражданская платформа»- 0,13%, «Зеленая альтернатива» — 0,1%, «Родина» — 0,18%, «Партия пенсионеров» — 0,24%.

