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Чечня голосует хором. «ЕР» лидирует в республике с 96% голосов избирателей, у Кадырова — более 98%

«Единая Россия» набирает в Чечне 96,62% голосов на выборах в Госдуму

В Чеченской республике «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму РФ с 96,62% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 6,8% протоколов в ночь на 20 сентября.

Остальные партии пока не достигли в Чечне и одного процента — КПРФ 0,69%, «Зеленые» — 0,17%, ЛДПР — 0,06%, «Новые люди» — 0,31%, «Справедливая Россия — За правду» — 0,67%, «Яблоко» — 0,09%, «Партия роста» — 0,22%, «Российская партия свободы и справедливости» — 0,27%, «Коммунисты России» — 0,1%, «Гражданская платформа»- 0,13%, «Зеленая альтернатива» — 0,1%, «Родина» — 0,18%, «Партия пенсионеров» — 0,24%.

Отметим также, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров пока набирает на выборах 98,54% голосов.

Ранее «Фонтанка» писала, что по итогам обработки 40% протоколов УИК по России «ЕР» лидирует с 45,48%.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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