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ЦИК обработал 40% бюллетеней. Позиции «ЕР» прежние

После обработки 40% бюллетеней «Единая Россия» набирает 45,48% голосов

После обработки 40,60% протоколов УИК на выборах в Госдуму РФ продолжает лидировать «Единая Россия». Об этом свидетельствуют обновленные данные информационного центра ЦИК в ночь на понедельник, 20 сентября.

По состоянию на 02:40 понедельника, 20 сентября, у «ЕР» — 45,48% голосов. На втором месте идет КПРФ, у которой 21,70% голосов.

Фото: Центризбирком
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Дальше в первой пятерке партий расположились ЛДПР (8,21%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,60%), «Новые люди» (6,14%).

Фото: Центризбирком

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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