ЦИК обработал 40% бюллетеней. Позиции «ЕР» прежние

После обработки 40,60% протоколов УИК на выборах в Госдуму РФ продолжает лидировать «Единая Россия». Об этом свидетельствуют обновленные данные информационного центра ЦИК в ночь на понедельник, 20 сентября.



По состоянию на 02:40 понедельника, 20 сентября, у «ЕР» — 45,48% голосов. На втором месте идет КПРФ, у которой 21,70% голосов.

