Памфилова опровергла сообщения о переносе подведения итогов голосования

Она заверила, что результаты выборов будут подсчитаны в «ближайшее время».

«Я официально заявляю, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК, то есть Центральная избирательная комиссия, чтобы принять такое решение. Этого решения не было, поскольку никаких оснований для этого тоже не было», — цитирует Памфилову в ночь на 20 сентября РИА Новости.

Сообщения о переносе подведения итогов электронного голосования в Москве ранее распространялись в Telegram-каналах. «Будем разбираться, в чем дело и кто пустил эту утку в Telegram, и с какой целью — тоже будем разбираться», — пообещала Памфилова.



Сообщения о переносе итогов голосования также распространились в Сети. Экс-кандидат в депутаты Госдумы Роман Юнеман написал в Twitter, что якобы публикация результатов электронного голосования в Москве откладывается. Он добавил, что подсчеты «обычных» голосов в разных районах столицы тоже остановлены.



Ранее зампред ЦИК Николай Булаев спрогнозировал сроки окончательного подведения итогов выборов, отметив, что это может произойти к утру. Он пояснил, что окончательные цифры по явке будут названы 20 сентября.



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