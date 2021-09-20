КПРФ опередила «Единую Россию» на выборах в Госдуму в Якутии

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму РФ в Якутии 35,15% голосов избирателей набрала КПРФ. Об этом со ссылкой на данные регионального ЦИК в ночь на 20 сентября сообщает «Интерфакс».



На втором месте в Якутии — «Единая Россия», набравшая 33,22% голосов. На третьем — партия «Новые люди» (9,87%). У «Справедливой России — За правду» — 8,19%, ЛДПР получила в регионе 5,14% голосов избирателей.



Ранее «Фонтанка» писала, что на Камчатке по одномандатному округу после обработки 94,06% бюллетеней лидирует вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

