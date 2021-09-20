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КПРФ опередила «Единую Россию» на выборах в Госдуму в Якутии

В Якутии на выборах в Госдуму побеждает КПРФ

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму РФ в Якутии 35,15% голосов избирателей набрала КПРФ. Об этом со ссылкой на данные регионального ЦИК в ночь на 20 сентября сообщает «Интерфакс».

На втором месте в Якутии — «Единая Россия», набравшая 33,22% голосов. На третьем — партия «Новые люди» (9,87%). У «Справедливой России — За правду» — 8,19%, ЛДПР получила в регионе 5,14% голосов избирателей.

Ранее «Фонтанка» писала, что на Камчатке по одномандатному округу после обработки 94,06% бюллетеней лидирует вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (1)

Дядя Бо
Ну хоть где-то голоса считают честные люди!
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