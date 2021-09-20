Яровая побеждает на Камчатке. У нее на счету более 40% голосов

По итогам обработки 94,06% итоговых протоколов в Камчатском одномандатном округе побеждает вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Она набрала 40,63% голосов. За Яровую на Камчатке проголосовали 31,8 тыс. избирателей, сообщили в ночь на 20 сентября в Центризбиркоме.



На втором месте среди одномандатников на Камчатке — Роман Литвинов из КПРФ (19,11% голосов), на третьем — Валерий Калашников из ЛДПР (11,57%).



Ранее «Фонтанка» писала, что на губернаторских выборах в Хабаровском крае после обработки 90% бюллетеней лидирует Михаил Дегтярев, набравший 57% голосов избирателей.

