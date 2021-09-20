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Яровая побеждает на Камчатке. У нее на счету более 40% голосов

Вице-спикер РФ Яровая лидирует на выборах в одномандатном округе на Камчатке

По итогам обработки 94,06% итоговых протоколов в Камчатском одномандатном округе побеждает вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Она набрала 40,63% голосов. За Яровую на Камчатке проголосовали 31,8 тыс. избирателей, сообщили в ночь на 20 сентября в Центризбиркоме.

На втором месте среди одномандатников на Камчатке — Роман Литвинов из КПРФ (19,11% голосов), на третьем — Валерий Калашников из ЛДПР (11,57%).

Ранее «Фонтанка» писала, что на губернаторских выборах в Хабаровском крае после обработки 90% бюллетеней лидирует Михаил Дегтярев, набравший 57% голосов избирателей.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (2)

Sadava
Так ведь не люди, а медведи на Камчатке голосуют.
lyolik
Опрос жителей Камчатки проводили? Они вообще знают про существовании ЭТОГО, с фамилией яровая?
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