Турчак: Дмитрий Медведев приболел, у него сильный кашель

Председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки партии из-за болезни. Об этом заявил 19 сентября секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.
«Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой [на выборах]. Только что разговаривал с председателем партии, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, он приболел, у него сильный кашель, он не смог быть вместе с нами, но просил передать свои слова благодарности», – сказал Турчак.
Ранее сообщалось, что 14 сентября Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, заболели люди, обеспечивавшие безопасность президента. Они не ревакцинировались вовремя. Путин же сделал тест на коронавирус, и он «абсолютно здоров».