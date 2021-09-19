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Турчак: Дмитрий Медведев приболел, у него сильный кашель

Председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки партии из-за болезни. Об этом заявил 19 сентября секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

«Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой [на выборах]. Только что разговаривал с председателем партии, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, он приболел, у него сильный кашель, он не смог быть вместе с нами, но просил передать свои слова благодарности», – сказал Турчак.

Ранее сообщалось, что 14 сентября Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, заболели люди, обеспечивавшие безопасность президента. Они не ревакцинировались вовремя. Путин же сделал тест на коронавирус, и он «абсолютно здоров».

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Комментарии (6)

sench99
К червям скоро?
Владислав Терехин
А бланш то под глаз нахрена было ставить?
Владислав Терехин
опять пьяный.
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