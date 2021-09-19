Жительницу Красного Села, которая вынесла живую собаку на помойку, задержали пьяной

Как стало известно «Фонтанке», 19 сентября сотрудники полиции вновь посетили квартиру в доме 8, корпус 3, по Гатчинскому шоссе. Накануне визит участкового закончился ничем, дверь хозяйка собаки не открыла. Поводом для визита было сообщение соседей, по словам которых женщина избила пса, затолкала его в пакет и, ещё живого, вынесла на помойку. Жильцы дома обнаружили собаку, отвезли в ветклинику, но повреждения, в том числе предыдущие травмы, были слишком серьезными. Собаку по кличке Гуф пришлось усыпить.

Полиция Красносельского района задержала петербурженку, которую соседи считают причастной к живодёрству. Женщина пьяна и пока объясниться не может.

Сейчас предполагаемая живодерка находятся в отделе полиции, на неё составили протокол о мелком хулиганстве и оставили ночевать под присмотром сотрудников. «Как протрезвеет, будем разбираться», — сообщили собеседники «Фонтанки».

Гуф остался без хозяев после того, как семейная пара развелась и супруга уехала. Позже она погибла, а ее бывший муж попал в колонию. Родственница женщины заняла жилплощадь, но о собаке, по словам соседей, не заботилась и старалась от неё избавиться. Пёс порой ночевал на улице и большую часть жизни в последнее время проводил на коврике возле запертой двери.