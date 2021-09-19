Жители Красного Села собирают подписи с требованием привлечь соседку, которая вынесла на помойку избитого, но живого пса

Собаку по кличке Гуф пришлось усыпить из-за несовместимых с жизнью травм после того, как его в пакете вынесли на помойку. Соседи с Гатчинского шоссе точно знают, на кого писать заявление.



«Утром 18 сентября жильцы дома № 8/3 по Гатчинскому шоссе услышали жалобный вой и громкое скуление из квартиры на втором этаже, а позже увидели, как соседка тащит к помойке большой мешок с торчавшими из него лапами. Когда прибежали, Гуф был еще жив», — описываются события в группе «ДТП и ЧП».

Первыми об этом сообщили пользователи паблика «Транспортный коллапс, Красное Село». По словам местных жителей, Гуф давно был полуброшенным, и в последнее время состояние его здоровья вызывало опасения. Когда-то он жил в этом доме с парой, которая сначала развелась, потом женщина умерла, а мужчина оказался в колонии. На жилплощадь въехала родственница одного из супругов, вместе с квартирой ей досталась собака. Местные утверждают, что новая хозяйка за ней не следила и частенько оставляла за дверью. Бывало, что Гуфа не пускали даже в парадную. Собаку знал весь дом, его подкармливали и как могли заботились. «Такой добряк», — дают характеристику Гуфу подписчики.