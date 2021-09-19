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В Петербурге аннулировали голосование на трех участках, где сейфы хранились не под камерами. «Перформанс» ранее оценила Памфилова

На трех участках в Кировском районе из-за нарушений аннулировали голосование за первые два дня

Территориальная избирательная комиссия № 42 приняла решение аннулировать голосование за 17 и 18 сентября на трех участках в Кировском районе Петербурга, где сейфы находились не под камерами. Об этом «Фонтанке» 19 сентября рассказал кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга Павел Кондрашов.

По его словам, на избирательных участках № 757, 758, 771, которые расположены по одному адресу в ГБОУ СОШ № 392 на проспекте Ветеранов, сейфы находились в помещениях, где не осуществляется видеонаблюдение.

«Накануне ночью я отправил жалобы в ЦИК и Горизбирком. ТИК большинством голосов согласилась с приведенными доводами и приняла решение признать недействительными содержание сейф-пакетов на этих УИКах», — сказал он.

Согласно решению ТИК № 42, председатели данных участков пояснили, что сейфы были перемещены для обеспечения сохранности сотрудниками полиции. Решение при этом было принято без оформления соответствующего документа, а вышестоящая избирательная комиссия не проинформирована. Недействительными были признаны бюллетени за первые два дня голосования в Законодательное собрание Петербурга и Государственную думу РФ.

Утром об исчезновении сейфов на несколько часов главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой рассказал член ЦИК Николай Левичев. Он показал видеозаписи с этих трех участков, расположенных в одном здании, где по неизвестной причине было решено их свезти в помещение без видеонаблюдения.

«Хотелось бы, конечно, получить ответы от участников этого перформанса, где у них видеорегистрация трехчасовая нахождения этих сейфов. В лифте они у них застряли или они по этажам там путешествовали, проветриваясь. <…> Те, кто себя узнали там, пусть подумают значит, какие объяснения им придется писать. Я надеюсь, Наталья Валентиновна [Чечина] эту ситуацию будет разбирать», — сказал он.

«Здесь налицо очевидное преступление. <…> Поскольку я уже не раз говорила, что особенно мы не полагаемся на правоохранительные органы города. Есть печальный опыт по предыдущим кампаниям, когда наши обращения заканчивались ничем, по явным преступлениям, с нашей точки зрения. Именно поэтому привлекли представителей федеральных органов правоохранительных — и МВД, и Генпрокуратура нам помогает», — заявила Памфилова.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (2)

knikk70
Наверно ЕР не впереди (приняла решение признать недействительными содержание сейф-пакетов на этих УИКах», — сказал он.)
kоt-obormot
А так обещали, так обещали - что все будет чикипуки, только вбрасывай. А теперь шваркнули.
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