В Петербурге аннулировали голосование на трех участках, где сейфы хранились не под камерами. «Перформанс» ранее оценила Памфилова

По его словам, на избирательных участках № 757, 758, 771, которые расположены по одному адресу в ГБОУ СОШ № 392 на проспекте Ветеранов, сейфы находились в помещениях, где не осуществляется видеонаблюдение.

Территориальная избирательная комиссия № 42 приняла решение аннулировать голосование за 17 и 18 сентября на трех участках в Кировском районе Петербурга, где сейфы находились не под камерами. Об этом «Фонтанке» 19 сентября рассказал кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга Павел Кондрашов.

«Накануне ночью я отправил жалобы в ЦИК и Горизбирком. ТИК большинством голосов согласилась с приведенными доводами и приняла решение признать недействительными содержание сейф-пакетов на этих УИКах», — сказал он.



Согласно решению ТИК № 42, председатели данных участков пояснили, что сейфы были перемещены для обеспечения сохранности сотрудниками полиции. Решение при этом было принято без оформления соответствующего документа, а вышестоящая избирательная комиссия не проинформирована. Недействительными были признаны бюллетени за первые два дня голосования в Законодательное собрание Петербурга и Государственную думу РФ.



Утром об исчезновении сейфов на несколько часов главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой рассказал член ЦИК Николай Левичев. Он показал видеозаписи с этих трех участков, расположенных в одном здании, где по неизвестной причине было решено их свезти в помещение без видеонаблюдения.



«Хотелось бы, конечно, получить ответы от участников этого перформанса, где у них видеорегистрация трехчасовая нахождения этих сейфов. В лифте они у них застряли или они по этажам там путешествовали, проветриваясь. <…> Те, кто себя узнали там, пусть подумают значит, какие объяснения им придется писать. Я надеюсь, Наталья Валентиновна [Чечина] эту ситуацию будет разбирать», — сказал он.

