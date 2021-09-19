ЦИК зафиксировал 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах России. Петербурга среди них нет

Глава Центризбиркома отметила, что более 8,5 тысячи избирательных бюллетеней в 17 российских субъектах признаны недействительными. «Цифры не окончательные, так как на ряде участков ящики для голосования и сейф-пакеты с недействительными бюллетенями опечатаны, составлены акты, приняты соответствующие решения. Количество указанных бюллетеней будет известно при процедуре подсчета голосов», — сказала Элла Памфилова в информцентре ЦИК РФ.

По ее словам, вбросы произошли в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии — Алании, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях.

Центризбирком РФ зафиксировал 12 случаев вбросов бюллетеней на выборах в восьми субъектах РФ. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова 19 сентября.

«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.



Ждем ваши сообщения: в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +79956001961; на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

