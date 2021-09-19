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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах в регионе с 57,99% голосов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, выдвинутый от ЛДПР, на досрочных выборах главы региона набирает 57,99% голосов, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Марина Ким, набравшая 24,63%, следом — представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов с 9,89% голосов.

Михаил Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края в конце июля 2020 года, после того, как предыдущего главу региона Сергея Фургала обвинили в организации убийств предпринимателей, а сам он был отстранен от должности президентом в связи с утратой доверия.

Также выборы главы региона проходят в Тыве. Там с результатом 97,82% побеждает кандидат от «Единой России» Владислав Ховалыг.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

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Комментарии (7)

Аппаратчик мокрой классификации
Сприпач, т.е. фургал - не нужен. (С) :))
Igor_VS
Подождем. Личность так себе. Народ протестный. Результат непонятный.
veteran78
Его папик Жирик доволен ?
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