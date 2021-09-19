Под Хабаровском на выборах умерла наблюдатель. Она запомнилась «очень активной жизненной позицией»

Выборы на одном из участков в Хабаровском крае закончились трагично. Прямо на избирательном участке скончалась наблюдатель. Как рассказала 19 сентября журналистам MK.RU координатор Центра общественного наблюдения Галина Кононенко, женщина резко почувствовала недомогание, вышла на улицу и скончалось.



«Избирательная комиссия располагается там в фельдшерско-акушерском пункте, но оказать помощь женщине не успели, — отмечает издание. — Во-первых, воскресенье, во-вторых, все случилось очень быстро».