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Под Хабаровском на выборах умерла наблюдатель. Она запомнилась «очень активной жизненной позицией»

На Дальнем Востоке не смогли спасти наблюдателя на участке в медпункте

Выборы на одном из участков в Хабаровском крае закончились трагично. Прямо на избирательном участке скончалась наблюдатель. Как рассказала 19 сентября журналистам MK.RU координатор Центра общественного наблюдения Галина Кононенко, женщина резко почувствовала недомогание, вышла на улицу и скончалось.

«Избирательная комиссия располагается там в фельдшерско-акушерском пункте, но оказать помощь женщине не успели, — отмечает издание. — Во-первых, воскресенье, во-вторых, все случилось очень быстро».

Местные СМИ вспоминают 64-летнюю женщину как «человека с очень активной жизненной позицией». По данным «Восток медиа», она неоднократно работала наблюдателем на выборах.

Ранее в ЦИКе отчитались, что голосование на Дальнем Востоке завершилось без существенных нарушений. Кроме депутатов Госдумы, там выбирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
В Москве при ГКЧП умерли четыре добрых молодца. Говорили, что за свободу. Оказалось, что по глупости.
nuga
Догадываемся почему
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