Под Хабаровском на выборах умерла наблюдатель. Она запомнилась «очень активной жизненной позицией»

Выборы на одном из участков в Хабаровском крае закончились трагично. Прямо на избирательном участке скончалась наблюдатель. Как рассказала 19 сентября журналистам MK.RU координатор Центра общественного наблюдения Галина Кононенко, женщина резко почувствовала недомогание, вышла на улицу и скончалось.
«Избирательная комиссия располагается там в фельдшерско-акушерском пункте, но оказать помощь женщине не успели, — отмечает издание. — Во-первых, воскресенье, во-вторых, все случилось очень быстро».
Местные СМИ вспоминают 64-летнюю женщину как «человека с очень активной жизненной позицией». По данным «Восток медиа», она неоднократно работала наблюдателем на выборах.
Ранее в ЦИКе отчитались, что голосование на Дальнем Востоке завершилось без существенных нарушений. Кроме депутатов Госдумы, там выбирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.