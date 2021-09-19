Дальний Восток проголосовал. СМИ: существенных нарушений не зафиксировано

Как сообщили на пресс-конференции ЦИК, серьезных нарушений не было: за ходом голосования на Дальнем Востоке следили более 20 тысяч наблюдателей. Там выбирали не только будущих депутатов Госдумы, но и представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

В России подходит к концу финальный день голосования — последние избирательные участки на Дальнем Востоке закрываются 19 сентября в 20:00 по местному времени (или в 15:00 по Москве). Начинается подсчет голосов.

«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», — отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко в интервью Первому каналу.

Также в ЦИКе отметили, что всем избирателям измеряли температуру, выдавали средства индивидуальной защиты и ручки, а 65 % сотрудников избиркомов были вакцинированы.

Предварительные результаты начнут называть после того, как закроются самые западные участки в стране — в Калининградской области. По данным ЦИК, на текущий момент явка составила свыше 35 % .

О том, как проходит электоральный марафон, «Фонтанка» рассказывает во всех известных нам подробностях в текстовой трансляции. 19 сентября — последний день из трех отпущенных на голосование за кандидатов в Госдуму, а в Петербурге — и в Законодательное собрание.