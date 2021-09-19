Победительница розыгрыша электронного голосования: троллинг не получился

«Я находилась в Посмосковье, у себя на даче, — вспоминает она. — Сидела, совершенно спокойно работала за ноутбуком. Закрыла ноутбук, пошла на улицу выпить кофе. В этот момент мне приходит смс-ка на тему того, что «ваш уникальный код что-то выиграл». Откровенно говоря, я вернулась к ноутбуку исключительно для того, чтобы зайти на портал и начать всех мошенников жестко троллить. Троллинг не получился».

Ирина была осторожна: по ссылке, пришедшей не телефон, переходить не стала («Мы все прекрасно знаем, что на телефон приходит какая угодно информация о каких угодно выигрышах, и все со ссылками»). Вместо этого она зашла сама в свой электронный кабинет и, когда уже там увидела предложение перейти на страницу, связанную с выигрышем, поверила.

Какое именно средство передвижения ей достанется — Ирина пока не знает. Хоть уже и посмотрела, что в розыгрыше присутствуют купе-кроссоверы популярной французской марки. Есть у подарка и один нюанс. «Я пока не понимаю, это будет налоговое обложение 13 процентов или 35 — выясним чуть позже, но в любом случае это интересный квест, который придется быстренько решать», — рассказывает она, отмечая, что это не станет для нее большой проблемой. На новой машине Ирина планирует ездить сама: права у нее есть, машина, кстати, была и раньше. Да и выигрыш это для нее не первый, но масштабы, конечно, не сопоставить: на память счастливице приходят только 4–5-летней давности «магазинные» лотереи, где из самого интересного — набор кофе. А что до голосования — факт розыгрыша никак не сказался на ее выборе в пользу электронного формата. «Мне нравится, когда сервис переходит в онлайн, не требуется куда-то ходить ногами, тратить время и, в общем-то, это можно спокойно сделать в любое время со своего компьютера», — делится она.

При этом отношение к розыгрышу, как к приему для привлечения внимания к выборам, у нее двоякое. «Если человек идет голосовать и вообще проявляет интерес только потому, что ему показали какой-то вкусный банан, толк от этого голосования практически нулевой, — рассуждает она. — Если человек сам по себе намерен как-то участвовать в голосовании, дополнительная мотивация в виде наличия призов или отсутствия особого влияния не оказывает. С одной стороны, вроде приятно, что это присутствует, и кто-то что-то выигрывает, а с другой...» Теперь Ирина в начале недели ждет звонка менеджера для получения приза. «Пока предварительно сообщили, что выдача призов начнется с 15 октября и продлится до 1 апреля, — рассказала она. — То есть можно спокойно подготовиться». В рамках программы «Миллион призов» жителям Москвы предлагалось принять участие в электронном голосовании на выборах и выиграть призовые баллы, которыми можно оплатить товары и услуги у компаний-партнеров акции, автомобиль или квартиру. Счетчик на сайте программы по состоянию на середину дня 19 сентября показывает, что в розыгрыше выиграло уже 212 591 человек, из них 15 должны получить однокомнатные квартиры в Москве, 75 — автомобили.