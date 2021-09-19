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Песков выиграл 10 тысяч рублей в розыгрыше для тех, кто голосовал на выборах онлайн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов» для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате. Об этом 19 сентября сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Произошел розыгрыш «Миллион призов», Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает», — цитирует Венедиктова РИА Новости.

Сам Песков подтвердил, что пока не знает о победе, но пообещал проверить. Баллы равны 10 тысячам рублей.

В Москве среди участников электронного голосования разыгрывают 100 машин, 21 квартиру и денежные сертификаты номиналом 10 000, 25 000 и 100 000. Их можно обменять на товары в магазинах, которые являются партнерами акции.

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Комментарии (24)

Piter Russo
я бы с удовольствием он-лайн проголосовал, на благодаря стараниям Беглова в городе он-лайн голосования нет
266184723
Кто бы сомневался ))) надеюсь, что он найдет, на что потратить такие деньжищи )
Dimus
Какая прелесть...А можно огласить весь список выигравших, может, еще какие знакомые нам лица вошли в число призеров? :))
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