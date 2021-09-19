Песков выиграл 10 тысяч рублей в розыгрыше для тех, кто голосовал на выборах онлайн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов» для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате. Об этом 19 сентября сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.



«Произошел розыгрыш «Миллион призов», Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает», — цитирует Венедиктова РИА Новости.



Сам Песков подтвердил, что пока не знает о победе, но пообещал проверить. Баллы равны 10 тысячам рублей.

