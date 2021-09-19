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В Петербурге наблюдателей массово отстраняют от работы в комиссиях через суд. Претензии — типовые

Суд в Петербурге отстранил нескольких наблюдателей от работы в комиссиях

Фрунзенский районный суд зарегистрировал 12 административных исковых заявлений об отстранении членов УИК (11 заявлений) и наблюдателя (1 заявление), сообщает 19 сентября объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как отмечают в общественной организации «Наблюдатели Петербурга», все заявления составлены по единому шаблону. Во Фрунзенском районе члены УИК № 2127 решили через суд отстранить от работы членов комиссии с правом совещательного голоса Антона Юрова и Михаила Сенченко, в УИК № 2128 аналогичное заявление подано в отношении члена комиссии с правом решающего голоса Екатерины Поздняковой, а в УИК № 2169 — в отношении члена комиссии с правом решающего голоса Эдуарда Шитика. В комиссии № 2115 заявление подано на члена комиссии с правом решающего голоса Татьяну Смирнову.

«Наблюдатели Петербурга» отмечают, что заявления — типовые, в них говорится, что члены комиссий вели «фото- и видеосъемку возле мест выдачи бюллетеней гражданам и возле мест тайного голосования», фиксировали «конфиденциальную информацию из книг со списками избирателей» и пытались «производить агитацию».

«Это независимые наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного или решающего голоса от оппозиционных партий», — уточнили в общественной организации «Наблюдатели Петербурга».

Судебные иски об отстранении от работы Эдуарда Шитика, Антона Юрова, Михаила Соловьева (УИК 2127), Татьяны Смирновой и Дмитрия Никитина (УИК 212) удовлетворены. Михаил Сенченко продолжит работу в УИК 2127 — комиссия отказалась от иска. Суд продолжает рассматривать еще шесть исков из Фрунзенского района. Аналогичные иски поступили в Кировский (1), Приморский (5) и Дзержинский (1) районные суды, идет их рассмотрение.

«По Фрунзенскому району много сообщений по факту отстранений членов комиссий с правом решающего голоса в судебном порядке, — заявил журналистам член ГИК Юрий Кузьмин. — Такую возможность закон позволяет. Это единственный законный способ это сделать, без решения суда это невозможно. Обжалование того или иного решения происходит в апелляционном, конституционном или надзорном порядке, и никакие органы не могут вмешиваться в деятельность судей».

«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

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17,18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (3)

SWd
Я так понимаю, что по большей части всем этим балананом занимаются те самые бедные учителя - ббддетники, которых принято жалеть за рабский низкооплачиваемый труд. Чтож, они его явно заслужили.
265055770
А от каких именно оппозиционных партий эти Шитик и ко?
Набеглов
Ну что, кто там переживал что явка низкая, скоро все будет нормально.
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