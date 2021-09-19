В Петербурге наблюдателей массово отстраняют от работы в комиссиях через суд. Претензии — типовые

Как отмечают в общественной организации «Наблюдатели Петербурга», все заявления составлены по единому шаблону. Во Фрунзенском районе члены УИК № 2127 решили через суд отстранить от работы членов комиссии с правом совещательного голоса Антона Юрова и Михаила Сенченко, в УИК № 2128 аналогичное заявление подано в отношении члена комиссии с правом решающего голоса Екатерины Поздняковой, а в УИК № 2169 — в отношении члена комиссии с правом решающего голоса Эдуарда Шитика. В комиссии № 2115 заявление подано на члена комиссии с правом решающего голоса Татьяну Смирнову.

«Наблюдатели Петербурга» отмечают, что заявления — типовые, в них говорится, что члены комиссий вели «фото- и видеосъемку возле мест выдачи бюллетеней гражданам и возле мест тайного голосования», фиксировали «конфиденциальную информацию из книг со списками избирателей» и пытались «производить агитацию».



«Это независимые наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного или решающего голоса от оппозиционных партий», — уточнили в общественной организации «Наблюдатели Петербурга».



Судебные иски об отстранении от работы Эдуарда Шитика, Антона Юрова, Михаила Соловьева (УИК 2127), Татьяны Смирновой и Дмитрия Никитина (УИК 212) удовлетворены. Михаил Сенченко продолжит работу в УИК 2127 — комиссия отказалась от иска. Суд продолжает рассматривать еще шесть исков из Фрунзенского района. Аналогичные иски поступили в Кировский (1), Приморский (5) и Дзержинский (1) районные суды, идет их рассмотрение.



«По Фрунзенскому району много сообщений по факту отстранений членов комиссий с правом решающего голоса в судебном порядке, — заявил журналистам член ГИК Юрий Кузьмин. — Такую возможность закон позволяет. Это единственный законный способ это сделать, без решения суда это невозможно. Обжалование того или иного решения происходит в апелляционном, конституционном или надзорном порядке, и никакие органы не могут вмешиваться в деятельность судей».