В Петербурге общая явка на выборах в Госдуму в первые два дня составила 20,44%

Такие данные утром третьего дня голосования, по итогу 17 и 18 сентября, сообщил член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.



Он добавил, что число жалоб по второму дню голосования снизилось в сравнении с первым.



«Надеемся, их [жалоб] будет еще меньше, и мы достойно пройдем все эти три дня голосования», — сказал Кузьмин.



17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня.

