«Вы ходите по первым этажам, в окна смотрите, когда проходите?». В ЦИК сравнили видеонаблюдение на выборах с подглядыванием

Видеонаблюдением за ходом голосования на выборах должны заниматься только профессионалы, а все остальное — подглядывание. Такого мнения придерживается замглавы Центризберкома Николай Булаев.
Свою точку зрения он выразил 18 сентября во время дискуссии с журналистом в информационном центре ЦИКа. По его мнению, рядовые граждане не должны смотреть записи с камер видеонаблюдения на избирательных участках. «Это все равно, что в окно подсматривать. Они [избиратели] же не знают, что я за ними смотрю. Вот смотришь и думаешь: «Ну стыдно подсматривать, стыдно». Вы ходите по первым этажам, в окна смотрите, когда проходите? Вот вы жили на первом этаже — вам не нравится. Поэтому мы и говорим: «Давайте пусть смотрят те, кто не может без этого обойтись». Не надо подсматривать на первом этаже всем, профессионально пусть смотрят те, кто имеет на это право», — цитирует Булаева ТАСС.
Чиновник отметил, что о жалобах на трансляции не слышал, он сам их постоянно смотрит и не видел ни одной камеры, которая была бы загорожена шариком или тряпкой.
В этом году доступ к записям есть только у членов избиркомов, кандидатов, партий и посетителей центров наблюдения при общественных палатах регионов.
Ранее «Фонтанка» сообщала о камере, которую прикрыли чем-то вроде картонной коробки.