FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

«Вы ходите по первым этажам, в окна смотрите, когда проходите?». В ЦИК сравнили видеонаблюдение на выборах с подглядыванием

В ЦИК считают, что рядовым гражданам не надо давать доступ к камерам на избирательных участках

Видеонаблюдением за ходом голосования на выборах должны заниматься только профессионалы, а все остальное — подглядывание. Такого мнения придерживается замглавы Центризберкома Николай Булаев.

Свою точку зрения он выразил 18 сентября во время дискуссии с журналистом в информационном центре ЦИКа. По его мнению, рядовые граждане не должны смотреть записи с камер видеонаблюдения на избирательных участках. «Это все равно, что в окно подсматривать. Они [избиратели] же не знают, что я за ними смотрю. Вот смотришь и думаешь: «Ну стыдно подсматривать, стыдно». Вы ходите по первым этажам, в окна смотрите, когда проходите? Вот вы жили на первом этаже — вам не нравится. Поэтому мы и говорим: «Давайте пусть смотрят те, кто не может без этого обойтись». Не надо подсматривать на первом этаже всем, профессионально пусть смотрят те, кто имеет на это право», — цитирует Булаева ТАСС.

Чиновник отметил, что о жалобах на трансляции не слышал, он сам их постоянно смотрит и не видел ни одной камеры, которая была бы загорожена шариком или тряпкой.

В этом году доступ к записям есть только у членов избиркомов, кандидатов, партий и посетителей центров наблюдения при общественных палатах регионов.

Ранее «Фонтанка» сообщала о камере, которую прикрыли чем-то вроде картонной коробки.

Голосование проходит каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Antipode
Когда страна приватизирована правящей кликой, призывы к контролю над избирательными процессами воспринимается как угроза частным интересам власть предержащих. Люди же уже привыкли что им плюют в лицо, когда власть пренебрежительно относится к народу. Граждане могут завтра поучаствовать в голосовании скоординировано высказав свой протестный голос.
dragvs
Абсолютно идиотское сравнение. И что такого плохого через витрину заглядывать в магазин?
0k0
Люди, которым мы же платим деньги, рассказывают нам, что смотреть на их работу мы не можем.

Оборзевшие слуги народа решили, что они хозяева народа. Впрочем, пока мы это терпим, они правы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний