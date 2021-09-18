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Судьи в Петербурге на время выборов перешли на круглосуточный режим работы. Это не значит, что они спят на раскладушках на рабочем месте

Суды по России перешли на круглосуточное дежурство в период выборов

Судебный департамент при ВС РФ распорядился организовать в регионах круглосуточные дежурства судей. Петербург не исключение.

Фото телеграммы за подписью генерального директора судебного департамента при Верховном суде Александра Гусева было опубликовано в Сети 18 сентября. Из нее следует, что во всех судах, включая военные, в связи с выборами должны быть организованы круглосуточные дежурства на период с 17 по 20 сентября.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что такое распоряжение действительно существует. Там также отметили, что это стандартная практика и обычная организация деятельности. Многие судьи, а именно по уголовным делам, и так дежурят каждые выходные, на случай рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения. Распоряжение не означает, что судья сутками должен находиться на рабочем месте.

Выборы в Петербурге, по данным Горизбиркома, проходят с небольшим количеством нарушений. «Фонтанка» в течение дня сообщала о нескольких задержаниях на избирательных участках, взломах сейфов и других «приключениях».

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.
«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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Комментарии (3)

AndrewBarsik
Нет в России судей. Есть уставшие покорные плохообразованные женщины, облекающие хотелки гос. органов в квазиюридические тексты, по недоразумению именуемые судебными актами.
Аппаратчик мокрой классификации
Украл, выпил, в тюрьму.. Ой.. Помитинговал, выпил, в тюрьму. Романтика.. :))
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