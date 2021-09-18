Судьи в Петербурге на время выборов перешли на круглосуточный режим работы. Это не значит, что они спят на раскладушках на рабочем месте

Судебный департамент при ВС РФ распорядился организовать в регионах круглосуточные дежурства судей. Петербург не исключение.
Фото телеграммы за подписью генерального директора судебного департамента при Верховном суде Александра Гусева было опубликовано в Сети 18 сентября. Из нее следует, что во всех судах, включая военные, в связи с выборами должны быть организованы круглосуточные дежурства на период с 17 по 20 сентября.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что такое распоряжение действительно существует. Там также отметили, что это стандартная практика и обычная организация деятельности. Многие судьи, а именно по уголовным делам, и так дежурят каждые выходные, на случай рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения. Распоряжение не означает, что судья сутками должен находиться на рабочем месте.
Выборы в Петербурге, по данным Горизбиркома, проходят с небольшим количеством нарушений. «Фонтанка» в течение дня сообщала о нескольких задержаниях на избирательных участках, взломах сейфов и других «приключениях».