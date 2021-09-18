«Фактов использования административного ресурса мы не видели». В НОМ оценили ход голосования в отдаленных регионах России

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод похвалил явку на Дальнем Востоке, Сибири, Чукотке и Северной Осетии. По его мнению, это был осознанный шаг избирателей.

Слова Брода приводятся в телеграм-канале НОМ 18 сентября. «Фактов использования административного ресурса мы не видели, такие обращения к нам не приходили, а информация об очередях на участках тщательно проверялась, и наши коллеги выезжали на участки, беседовали с гражданами», — заверил председатель.