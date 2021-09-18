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«Фактов использования административного ресурса мы не видели». В НОМ оценили ход голосования в отдаленных регионах России

В НОМ рассказали, что россияне благодарны за возможность голосовать в пятницу

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод похвалил явку на Дальнем Востоке, Сибири, Чукотке и Северной Осетии. По его мнению, это был осознанный шаг избирателей.

Слова Брода приводятся в телеграм-канале НОМ 18 сентября. «Фактов использования административного ресурса мы не видели, такие обращения к нам не приходили, а информация об очередях на участках тщательно проверялась, и наши коллеги выезжали на участки, беседовали с гражданами», — заверил председатель.

Он также добавил, что в перечисленных регионах общественники не сталкивались с рассказами о принудительном голосовании в пятницу. Избиратели, утверждает Брод, благодарили работодателей за заботу и возможность освободить от выполнения гражданского долга выходные.

«Если посмотреть зарубежные СМИ, информация абсурдная — якобы люди боятся выходить из квартир на улицу, якобы идут массовые преследования и чуть ли не военная обстановка, спецоперация. Это, конечно, очень смешно», — заключил Брод.

Ранее с НОМ поделились впечатлениями иностранные наблюдатели. Итальянец Вито Гриттани, который фигурирует в СМИ как посол по особым поручениям МИД Абхазии, оказался в восторге от хода голосования.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Мож им к офтальмологу обратиться? :))
NAFTALIN 2000-2036
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!
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