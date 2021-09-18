«Фактов использования административного ресурса мы не видели». В НОМ оценили ход голосования в отдаленных регионах России

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод похвалил явку на Дальнем Востоке, Сибири, Чукотке и Северной Осетии. По его мнению, это был осознанный шаг избирателей.
Слова Брода приводятся в телеграм-канале НОМ 18 сентября. «Фактов использования административного ресурса мы не видели, такие обращения к нам не приходили, а информация об очередях на участках тщательно проверялась, и наши коллеги выезжали на участки, беседовали с гражданами», — заверил председатель.
Он также добавил, что в перечисленных регионах общественники не сталкивались с рассказами о принудительном голосовании в пятницу. Избиратели, утверждает Брод, благодарили работодателей за заботу и возможность освободить от выполнения гражданского долга выходные.
«Если посмотреть зарубежные СМИ, информация абсурдная — якобы люди боятся выходить из квартир на улицу, якобы идут массовые преследования и чуть ли не военная обстановка, спецоперация. Это, конечно, очень смешно», — заключил Брод.
Ранее с НОМ поделились впечатлениями иностранные наблюдатели. Итальянец Вито Гриттани, который фигурирует в СМИ как посол по особым поручениям МИД Абхазии, оказался в восторге от хода голосования.