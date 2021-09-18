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В Кремле объяснили, почему Путин голосовал «10 сентября»

Президент России Владимир Путин не пользуется датой на своих часах и не следит за ее правильностью. Именно по этой причине у проголосовавшего в онлайн-режиме 17 сентября лидера страны зрители на часах заметили другую дату — 10 сентября.

Разницу в датах объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — заявил представитель президента РИА Новости.

Накануне президент России дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму. На видео процесса голосования внимательные зрители увидели часы с неправильно проставленной датой и предположили, что Владимиру Путину разрешили сделать выбор заранее.

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Комментарии (7)

dragvs
Да, это "конверва", ее легко могли снять еще неделю назад. Применяется это повсеместно. Посмотрите на те же консервы Лаврова в антикоррупционном расследовании про него.
dragvs
Песков и Путин врут уже на автомате, зачем врать когда и так все понятно и очевидно уже?
nuga
неуклюжая попытка секретутки прикрыть шефа
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