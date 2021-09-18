В Кремле объяснили, почему Путин голосовал «10 сентября»

Президент России Владимир Путин не пользуется датой на своих часах и не следит за ее правильностью. Именно по этой причине у проголосовавшего в онлайн-режиме 17 сентября лидера страны зрители на часах заметили другую дату — 10 сентября.

Разницу в датах объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — заявил представитель президента РИА Новости.