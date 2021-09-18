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В ЦИК рассказали, сколько человек одновременно смотрят камеры с 30 тысяч избирательных участков

Всего около 7,5 тысячи человек смотрят онлайн-трансляции с 30 тысяч избирательных участков по России. Об этом 18 сентября рассказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

«По видеонаблюдению: мне сейчас сказали, что в данную минуту уже там на портале находится 7,5 тыс. пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Это к вопросу о том, что у нас там контролируется общественниками или не контролируется», — цитирует заявление с брифинга Булаева ТАСС.

По его словам, в ЦИК на данный момент нет ни одной жалобы от наблюдателей трансляции и ни одной претензии к её техническому оснащению.

Первый день голосования в Петербурге ознаменовался массовым приходом на участки военнослужащих и бюджетников, а также несколькими скандалами. Городской избирком по большей части находил объяснение происходящему и нарушений не увидел.
Краткий обзор первого дня — в материале «Фонтанки».

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