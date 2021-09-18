В ЦИК рассказали, сколько человек одновременно смотрят камеры с 30 тысяч избирательных участков

Всего около 7,5 тысячи человек смотрят онлайн-трансляции с 30 тысяч избирательных участков по России. Об этом 18 сентября рассказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

«По видеонаблюдению: мне сейчас сказали, что в данную минуту уже там на портале находится 7,5 тыс. пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Это к вопросу о том, что у нас там контролируется общественниками или не контролируется», — цитирует заявление с брифинга Булаева ТАСС.

По его словам, в ЦИК на данный момент нет ни одной жалобы от наблюдателей трансляции и ни одной претензии к её техническому оснащению.