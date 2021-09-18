Двое друзей не доехали до подруги в Ломоносове. «Семерка» с водителем без прав после стрельбы «тормозила» в полицейский «Форд»

Гонки с полицией на юге Петербурга устроил водитель ржавой «семерки», лишенный прав за нетрезвую езду