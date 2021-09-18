Ночную погоню со стрельбой, начавшуюся на улице Летчика Пилютова, показывает полицейский главк со всех сторон.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 сентября, попытку остановить ВАЗ -2107 предпринял наряд полиции накануне около 2 ночи на пересечении улицы Летчика Пилютова и проспекта Ветеранов. Водитель «Жигулей» решил проигнорировать требования остановиться и полетел в сторону выезда из города.
Полицейский, чтобы остановить опасную езду, произвел один выстрел вверх и пять в сторону указанного автомобиля. Одна из пуль пробила левое заднее колесо, и «семерка» стала снижать скорость. Водитель служебного «Форда Транзит» заблокировал дорогу беглецу, но «Жигули» не успели затормозить и врезались в служебную машину.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Водитель, 26-летний мужчина, и его пассажир были доставлены в отдел полиции. По их словам, они спешили к подруге в Ломоносов.
Полицейские выяснили, что мужчина, находившийся на рулем, ранее был лишен прав за езду в нетрезвом виде. В отношении него составлены административные протоколы.
А этой ночью со стрельбой под Петербургом задерживали 17-летнего без водительских прав на «Опеле».