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Двое друзей не доехали до подруги в Ломоносове. «Семерка» с водителем без прав после стрельбы «тормозила» в полицейский «Форд»

Гонки с полицией на юге Петербурга устроил водитель ржавой «семерки», лишенный прав за нетрезвую езду

Ночную погоню со стрельбой, начавшуюся на улице Летчика Пилютова, показывает полицейский главк со всех сторон.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 сентября, попытку остановить ВАЗ -2107 предпринял наряд полиции накануне около 2 ночи на пересечении улицы Летчика Пилютова и проспекта Ветеранов. Водитель «Жигулей» решил проигнорировать требования остановиться и полетел в сторону выезда из города.

Полицейский, чтобы остановить опасную езду, произвел один выстрел вверх и пять в сторону указанного автомобиля. Одна из пуль пробила левое заднее колесо, и «семерка» стала снижать скорость. Водитель служебного «Форда Транзит» заблокировал дорогу беглецу, но «Жигули» не успели затормозить и врезались в служебную машину.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Водитель, 26-летний мужчина, и его пассажир были доставлены в отдел полиции. По их словам, они спешили к подруге в Ломоносов.

Полицейские выяснили, что мужчина, находившийся на рулем, ранее был лишен прав за езду в нетрезвом виде. В отношении него составлены административные протоколы.

А этой ночью со стрельбой под Петербургом задерживали 17-летнего без водительских прав на «Опеле».

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Комментарии (1)

alexdelovoi
Очень жаль, что из такого количества пуль ни одна в голову ему не прилетела
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