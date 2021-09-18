17-летнего петербуржца за рулем «Опеля» со стрельбой останавливали на «Скандинавии»

Как сообщает 18 сентября 47news https://47news.ru/articles/200146/, около трех часов ночи 18 сентября на первом километре дороги Огоньки — Толоконниково сотрудники ГИБДД попытались остановить странно вилявший «Опель Вектра». Увидев, что привлек внимание инспекторов, водитель вдавил в пол педаль газа, и машина полетела в сторону трассы «Скандинавия». Иномарка неслась, опасно перестраиваясь, на указания остановиться через громкоговоритель водитель не реагировал. А через 10 километров нарушитель лихо развернулся и начал двигаться в противоположную сторону.

Полицейские приняли решение использовать табельное оружие. Сначала сделали несколько предупредительных в воздух, а потом пару раз выстрелили по колёсам. С пробитыми покрышками «Опель» съехал на грунтовую дорогу, а потом врезался в дерево на обочине. Троица, которая была в салоне, пыталась сбежать, но двое инспекторов их поймали.

Выяснилось, что за рулем «Опеля» был 17-летний житель Петербурга без документов на машину и, само собой, прав. По предварительной информации, машина давно снята с учёта, в розыске она не значится.

Молодого человека отправили на медосвидетельствование. Его планируют привлечь к административной ответственности.