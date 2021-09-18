Главу пушкинского «заминированного» участка забрали в больницу. Вместе с ключом от сейфа

Эту информацию редакции 18 сентября подтвердил кандидат Максим Тихонов. Он пояснил, что председателя забрали уже после того, как он сам прибыл на избирательный участок накануне вечером. Более того, с собой, по его словам, глава УИК забрала и ключ от сейфа. В то, что ключ действительно «уехал» и на участке нечем отпереть сейф с избирательной документаций, собеседник не верит.
Напомним, вечером у школы
Горизбирком отчитался о провокации и заявил, что гражданин был задержан, а бюллетени возвращены. Тем не менее, по сообщению очевидца, позднее комиссия вернулась на участок с документами, а кандидатов внутрь некоторое время не пускали.