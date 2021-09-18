Главу пушкинского «заминированного» участка забрали в больницу. Вместе с ключом от сейфа

Эту информацию редакции 18 сентября подтвердил кандидат Максим Тихонов. Он пояснил, что председателя забрали уже после того, как он сам прибыл на избирательный участок накануне вечером. Более того, с собой, по его словам, глава УИК забрала и ключ от сейфа. В то, что ключ действительно «уехал» и на участке нечем отпереть сейф с избирательной документаций, собеседник не верит.



Напомним, вечером у школы № 462 в Пушкинском районе Петербурга было шумно. Сначала в туалете участка якобы обнаружили записку с сообщением о минировании, затем комиссия попыталась всех удалить под предлогом эвакуации. При этом мужчина попытался вынести бюллетени под курткой, а когда его заметили — применил силу к девушке, не дававшей ему покинуть здание.