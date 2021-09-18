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Главу пушкинского «заминированного» участка забрали в больницу. Вместе с ключом от сейфа

Главу избирательной комиссии № 1992 в поселке Александровская Марину Мирошниченко госпитализировали. Как стало известно «Фонтанке», ее направили в городскую больницу № 26.

Эту информацию редакции 18 сентября подтвердил кандидат Максим Тихонов. Он пояснил, что председателя забрали уже после того, как он сам прибыл на избирательный участок накануне вечером. Более того, с собой, по его словам, глава УИК забрала и ключ от сейфа. В то, что ключ действительно «уехал» и на участке нечем отпереть сейф с избирательной документаций, собеседник не верит.

Напомним, вечером у школы № 462 в Пушкинском районе Петербурга было шумно. Сначала в туалете участка якобы обнаружили записку с сообщением о минировании, затем комиссия попыталась всех удалить под предлогом эвакуации. При этом мужчина попытался вынести бюллетени под курткой, а когда его заметили — применил силу к девушке, не дававшей ему покинуть здание.

Горизбирком отчитался о провокации и заявил, что гражданин был задержан, а бюллетени возвращены. Тем не менее, по сообщению очевидца, позднее комиссия вернулась на участок с документами, а кандидатов внутрь некоторое время не пускали.

Голосование проходит каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:
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© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Александр Федотов
У меня закончился попкорн для просмотра кино под названием "Псевдовыборы" в современной России.
Надо идти за новой порцией, ведь там три серии.
КарабасСПб
В Александровке кстати живёт наш "любимый" Милонов.
266209047
Отменить результаты выборов по этому УИКу, провести расследование, виновных строго наказать.
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