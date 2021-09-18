«Факты нарушений не оставим без последствий». Памфилова обратила внимание на агитацию в дни выборов

Центризбирком обратил внимание на нарушения правил агитации в дни голосования. Рассматривать их будут уже после выборов.

Слова председателя ЦИК 18 сентября цитирует ТАСС. Отмечается, что нарушили правила агитации «некоторые СМИ». Памфилова пригрозила, что без последствий такие факты не останутся.

«Что касается дней голосования: никто дней тишины не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена. Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ — сетевые, на каналах, которые работают. Выборы пройдут, этого мы так не оставим», — высказалась Памфилова.